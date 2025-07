Nearest Boost – Comment gagner de l’argent sur l’immobilier sans acheter d’objets

🔹 Introduction

Acheter un appartement ? Trop cher. Obtenir un crédit ? Mission impossible sans CDI en béton. Pourtant, gagner de l’argent grâce à l’immobilier reste accessible. Sans passer par la case notaire ni vider son PEL. En 2022, plus de 200 000 Français ont investi dans l’immobilier… sans jamais signer un acte de propriété. C’est un réel changement de paradigme. Grâce aux nouvelles technologies et plateformes comme https://nearest-boost.fr/, c’est devenu plus simple que jamais.

🏡 L’immobilier fractionné : un bout de brique pour tous

Acheter un immeuble en entier ? Laisse tomber. Mais acheter une fraction pour 100 euros ? Là, ça commence à parler. En 2023, la plateforme Bricks.co a permis à plus de 70 000 utilisateurs de placer dans des biens locatifs dès 10 €. Le principe : plusieurs investisseurs financent ensemble un bien. Ensuite, les loyers sont redistribués proportionnellement. En 2021, un immeuble à Bordeaux proposait un rendement de 7,2%.

🤝 SCPI : les dinosaures toujours rentables

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier existent depuis 1964. Pourtant, en 2023, elles ont enregistré plus de 8 milliards d’euros de collecte. Avec un ticket d’entrée à partir de 200 €, on accède à des biens de prestige : bureaux, commerces, hôtels… La moyenne de rendement tourne autour de 4,5% net par an. Exemple : Corum Origin a versé 6,88% en 2022. Pas mal pour un placement aussi “passif”.

Mieux encore, certaines SCPI innovent : Épargne Pierre, par exemple, investit désormais dans des crèches et cliniques privées, secteurs peu sensibles aux crises économiques. En 2022, cette stratégie a permis de limiter la volatilité et de maintenir un rendement de 5,3 % malgré la hausse des taux.

🤜 Le crowdfunding immobilier : le boom des projets participatifs

En 2024, le crowdfunding immobilier représentera près de 3 milliards d’euros levés en France. Sur des plateformes comme Homunity ou Anaxago, on peut financer des programmes neufs, souvent avec des tickets de 1 000 €. En contrepartie ? Des rendements compris entre 7% et 10%. Une résidence senior près de Toulouse a rapporté 8,4% sur 18 mois en 2022. Toutefois, il faut accepter que le capital soit bloqué pendant la durée du projet.

Mais le secteur se professionnalise. Des garanties supplémentaires apparaissent, comme les assurances d’achèvement ou les garanties de remboursement. En 2023, plus de 1 200 projets ont été proposés sur les principales plateformes françaises, avec un taux de défaut inférieur à 1,6 %. Pas mal pour un modèle qui n’existait presque pas il y a dix ans !

🫠 Tokenisation : l’immobilier version blockchain

Tu veux un truc futuriste ? Voici la tokenisation. Concrètement, un bien est divisé en jetons numériques sur la blockchain. Chaque token représente une part du bien. En 2021, aux États-Unis, un immeuble à Détroit a été tokenisé et vendu en ligne pour 150 000 $ via Realty. Aujourd’hui, tu peux acheter une part pour 50 $ et percevoir des loyers en USDC. Une révolution discrète, mais bien réelle.

En Europe, des initiatives similaires voient le jour : en 2023, en Allemagne, une start-up a permis d’investir dans un immeuble berlinois dès 1 euro, et à Lyon, le tout premier projet tokenisé français a été lancé en mai 2024, offrant un rendement prévisionnel de 6,2 %. La blockchain casse les barrières à l’entrée et attire de nouveaux investisseurs tous les jours.

📅 Location sans propriété : la sous-location et l’arbitrage Airbnb

T’as pas les moyens d’acheter ? Loue, puis reloue ! C’est la base du modèle Airbnb arbitrage. Tu signes un bail classique, tu proposes le logement sur des plateformes… et tu empôches la différence. En 2019, Léa à Lyon a commencé avec un T2. En 2023, elle gère 4 biens, déclare 45 000 € de chiffre d’affaires annuel. C’est 100% légal, à condition d’avoir l’accord du propriétaire et de respecter la réglementation.

🌐 REITs et foncières cotées : la bourse version briques

Plutôt actions ? Les Real Estate Investment Trusts, ou SIIC en français, permettent d’investir en Bourse dans des sociétés qui gèrent de l’immobilier. Klepierre, Icade, Unibail-Rodamco… Leur rendement peut atteindre 6% à 8%. En 2023, Icade a versé un dividende de 4,33 € par action. C’est liquide, transparent, et ça rapporte.

🔄 Le digital immobilier : métavers et terrains virtuels

Oui, tu peux acheter du “terrain” dans le métavers. En 2021, une parcelle dans Decentraland s’est vendue pour 913 000 $. Ces espaces sont ensuite loués pour des événements virtuels. Adidas et Samsung ont testé ce modèle. Certains investisseurs y croient dur comme fer, d’autres y voient un feu de paille. Mais on ne peut pas nier le potentiel créatif de ces nouveaux territoires.

🤵‍♂️ Pour qui est-ce fait ?

Pas besoin d’avoir un salaire à six chiffres. Ces solutions s’adressent aux jeunes actifs, aux étudiants, aux freelances. Julie, 25 ans, répartit 200 € par mois entre Bricks, Corum XL et un ETF immobilier. Son objectif : 1 000 € mensuels de revenus passifs d’ici 2030. C’est réaliste.

💶 Fiscalité : ce que tu dois savoir

SCPI et crowdfunding : revenus fonciers imposables. REITs : fiscalité sur les dividendes. Tokenisation ? Encore floue, mais à surveiller. Airbnb ? Attention à la CFE et aux déclarations. Astuce : l’option au régime micro foncier si tes revenus locatifs sont <15 000 €/an. Allègement d’impôt garanti.

🔧 Gère ton portefeuille comme un pro

Utilise ImmoTrack, Louve Invest, ou Nearest Boost pour visualiser tes performances. Alertes, comparateurs, historiques : le tout depuis ton téléphone. En 2024, plus de 65% des jeunes investisseurs pilotent leurs placements via des applis.

⛔⃣ Erreurs classiques à éviter

Ne pas lire les conditions. Foncer sur le rendement sans vérifier le risque. Mettre tout son argent sur un seul projet. Toujours diversifier. Toujours comprendre où va ton argent.

🥇 Histoires vraies

Julien , 38 ans, investit 10 000 € en SCPI en 2020. En 2024, il touche 450 € par trimestre.

, 38 ans, investit 10 000 € en SCPI en 2020. En 2024, il touche 450 € par trimestre. Sarah , 29 ans, crowdfunding depuis 2022. 3 projets, rentabilité moyenne : 9%.

, 29 ans, crowdfunding depuis 2022. 3 projets, rentabilité moyenne : 9%. Noé, 31 ans, 2 studios en sous-location. Revenu net : 1 800 €/mois.

🔹 Conclusion

Aujourd’hui, l’immobilier n’est plus réservé aux notaires et aux rentiers. Grâce à la finance participative, aux technologies blockchain et à des plateformes comme https://nearest-boost.fr/, tu peux investir malin, léger et efficace. C’est le moment d’en profiter.

🙋 FAQ

1. Peut-on vraiment investir sans être propriétaire ?

Oui, grâce aux SCPI, crowdfunding, tokenisation et REITs.

2. Quel capital faut-il pour commencer ?

Parfois 10 € suffisent ! Mais 100 €, c’est une bonne base.

3. Est-ce risqué ?

Comme tout investissement, il y a un risque. Mais il se gère.

4. Dois-je payer des impôts sur ces gains ?

Oui. Mais certains régimes fiscaux sont avantageux.

5. Quelle est la solution la plus rentable ?

Le crowdfunding a les meilleurs rendements, mais aussi plus de risque.